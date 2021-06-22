20 июля — круглый стол «От 0 до 18. Как меняется детская медицина»

Вопросы:
- Насколько развита детская медицина в Петербурге? Много ли клиник работает в этой сфере?
- Вакцинация детей — как меняется национальный календарь прививок? Многие ли делают дополнительно прививки, не входящие в него?
- Как меняется медицина для детей? Что нового появилось за последнее время в методах наблюдения и лечения? Чего ждут родители от врачей?
- Должен ли ребенок болеть? Можно ли повысить иммунитет и меньше болеть в детском саду и школе?
- Будущее детской медицины — каких прорывов мы ждем?
К участию приглашаются руководители и врачи детских клиник, семейные клиники, врачи-педиатры, и другие эксперты в области детского здоровья, производители медицинского оборудования, производители детского питания и товаров для детского здоровья.
По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Егорова Ирина, 8–951–640–88–72