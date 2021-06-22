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20 июля — круглый стол «От 0 до 18. Как меняется детская медицина»

Общение с врачом-педиатром начинается еще в роддоме, и затем, особенно в первые годы жизни, здоровье детей находится под более пристальным вниманием медиков, чем во взрослом возрасте. При этом значительная часть времени уделяется профилактике: вакцинация, регулярные медосмотры, оформление справок в детские сады и школы. Но и лечиться детям приходится чаще многих взрослых — редкого детсадовца или школьника минует череда ОРВИ во время учебного года. О том, как развивает рынок услуг в детской медицине — поговорим на круглом столе.

Вопросы:

  • Насколько развита детская медицина в Петербурге? Много ли клиник работает в этой сфере?
  • Вакцинация детей — как меняется национальный календарь прививок? Многие ли делают дополнительно прививки, не входящие в него?
  • Как меняется медицина для детей? Что нового появилось за последнее время в методах наблюдения и лечения? Чего ждут родители от врачей?
  • Должен ли ребенок болеть? Можно ли повысить иммунитет и меньше болеть в детском саду и школе?
  • Будущее детской медицины — каких прорывов мы ждем?

К участию приглашаются руководители и врачи детских клиник, семейные клиники, врачи-педиатры, и другие эксперты в области детского здоровья, производители медицинского оборудования, производители детского питания и товаров для детского здоровья.

По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Егорова Ирина, 8–951–640–88–72

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