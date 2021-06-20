Петербуржцам покажут настоящую гарри-поттеровскую The Daily Prophet и расскажут про самые необычные книги

Помимо самой читаемой из волшебных газет в Великобритании, горожанам расскажут о книгах, которые тоже из ряда вон: книги-грядки, книги для запекания, книги с привидениями. 29 июня в Центре британской книги Елена Кисленкова расскажет про необычные издания, которые просто печатными не назовешь. Бесплатно, 12+

Плата за The Daily Prophet, он же «Ежедневный пророк», — несколько монеток в мешочек, привязанный к лапе совы, которая доставляет газету в каждый волшебный британский дом. Очевидно, Центр британской книги к таковым тоже относится. Но волшебные издания есть и в нашем небританском мире. Какие-то из них просто из рук не выпустить — их создавали, видимо, с помощью всяких психологических приемов. Другие можно гладить как котенка. Третьи издают звуки. Энциклопедию по викторианской Англии, может, изучать и не захочется, а вот если «гидом» будет Конан Дойл — почему бы нет. И современный учебник иногда — это не книга, а мультимедийный комплекс.

