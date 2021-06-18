Харви Кейтель, звезда фильмов Скорсезе и Скотта, сыграет легенду криминального мира

С 24 июня в кино начнут показывать «Мейера Лански» — основанную на реальных событиях криминальную сагу. Заглавный герой ленты — легенда криминального мира Америки, гангстер и крестный отец еврейской мафии. Он носил прозвище «бухгалтер мафии», имел связи со всеми основными представителями криминального сообщества и владел едва ли не всеми казино планеты, от Лас-Вегаса до Лондона и от Кубы до Багамских островов. Легенд о нем ходит, в общем, множество — из них сюжет картины и сложился, а формально он строится как попытки журналистов разговорить всё и всех знающего старика. Но даже больше, чем сама история Лански, привлекает внимание к фильму исполнитель главной роли. Старика Мейера играет Харви Кейтель, великий актер и патриарх мирового кино, звезда фильмов Скорсезе и Скотта.

