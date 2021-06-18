Сурков сравнил Путина с императором Октавианом. «Все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему»

Бывший помощник Путина, экс-замглавы администрации президента Владислав Сурков дал 18 июня интервью изданию Financial Times. В нем он сравнил Путина с императором Древнего Рима Октавианом Августом.
«Октавиан пришел к власти, когда нация, люди боялись бороться. Он создал государство другого типа. Это больше не была республика... он сохранил формальные институты республики — был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему», — пояснил Сурков. По его словам, Путин совместил демократию «с монархическим архетипом российского правления».
Экс-помощник президента также заявил, что к распаду СССР привело однообразие, однако разнообразие в 90-е годы «губило Россию еще быстрее». «Передозировка свободы смертельна для государства. Все, что служит лекарством, может быть ядом. Все дело в дозировке», — подчеркнул Сурков.