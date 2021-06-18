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Сурков сравнил Путина с императором Октавианом. «Все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему»

Сурков: Путин как император Октавиан — создал государство нового типа

Бывший помощник Путина, экс-замглавы администрации президента Владислав Сурков дал 18 июня интервью изданию Financial Times. В нем он сравнил Путина с императором Древнего Рима Октавианом Августом.

«Октавиан пришел к власти, когда нация, люди боялись бороться. Он создал государство другого типа. Это больше не была республика... он сохранил формальные институты республики — был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему», — пояснил Сурков. По его словам, Путин совместил демократию «с монархическим архетипом российского правления».

Экс-помощник президента также заявил, что к распаду СССР привело однообразие, однако разнообразие в 90-е годы «губило Россию еще быстрее». «Передозировка свободы смертельна для государства. Все, что служит лекарством, может быть ядом. Все дело в дозировке», — подчеркнул Сурков.

Владислав Сурков в девяностые успел поработать в банке «Менатеп» Михаила Ходорковского, затем перебрался в Альфа-Банк. В Кремль он пришел в мае 1999 года на должность помощника главы президентской администрации Александра Волошина. Уже в августе стал замруководителя администрации, а с марта 2004 года он уже помощник Владимира Путина. В период 2011–2013 годов являлся вице-премьером, курировал вопросы модернизации и инноваций. С 2013-го по 2020-й годы — помощник Путина по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Отвечал в первую очередь за связи и отношения с Украиной.

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Комментарии (8)

NasushnyBread
Ждём постройки Колизея 😏
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Почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства еще и почетным Октавианом стал. Хоть ростом был с аршин, но дел немало он великих совершил.
kоt-obormot
Нормально лизоблюдов плющит.
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