Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии

Новые санкции ЕС против Белоруссии затронут несколько секторов экономики республики.



«Достигнутая договоренность затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия», — цитирует 18 июня заявление Австрийского агентства печати ТАСС.

Европейские чиновники хотят ввести также ограничения и в финансовом секторе, которые будут подразумевать отказ от кредитов и запрет на торговлю ценными бумагами.

После белорусских акций протеста в прошлом году ЕС ввел два блока санкций. В черный список вошли 55 представителей руководства страны, в том числе президент Александр Лукашенко и представители силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Евросоюз заговорил о новых ограничениях после посадки рейса Ryanair с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту.