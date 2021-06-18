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Ботсад зовёт на выставку и фестиваль пионов

Выставка «Пионы Северной столицы» пройдёт в Ботаническому саду с 19 по 27 июня, в выходные 19–20-го числа она входит в программу Фестиваля пионов.

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Коллекционеры Петербурга и Ленобласти представят сотни сортов травянистых пионов: вы увидите старинные усадебные пионы и разновидности, полученные недавно благодаря селекции. Обещают богатую палитру, от насыщенно-красных до жемчужно-розовых цветов. Выставка, как считают в саду, поможет поднять настроение и «восстановить душевное равновесие» — что полезно в непростое время пандемии.

В программу фестиваля также входят квесты в оранжереях и в парке-дендрарии, экспозиция «БалкониЯ» — в Северном дворе вы увидите примеры цветочных композиций и сочетаний растений.

Выставка «Пионы Северной столицы» в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада будет работать с 10 до 17:45 с 19 по 27 июня, 19–20-го числа она входит в программу Фестиваля пионов — традиционно по фестивальному билету можно будет сходить в Ботанический музей и прогуляться по оранжереям: открыт тропический маршрут вместе с викторной оранжереей. Подробности — на сайте Ботсада.

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Анастасия Семенович

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Комментарии (1)

xepnuminu
фуд корты закрыли, а ботсад зовёт?
как-то не бьётся чё.

хе-хе.
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