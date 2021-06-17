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«Балтийский дом» представит «Смерть Тарелкина» Оскараса Коршуноваса

26 и 27 июня на большой сцене театра «Балтийский дом» состоится премьера спектакля Оскараса Коршуноваса «Смерть Тарелкина». Александр Сухово-Кобылин написал свою комедию-шутку в 1869 году, но происходящие в ней события по-прежнему узнаваемы. История мелкого чиновника, который инсценирует собственную смерть, чтобы скрыться от многочисленных преследователей, а затем на время «одалживает» чужую фамилию и соответственно чужие жизнь и судьбу, сегодня способна прозвучать мощнее, чем когда-либо.

Фото: D.Matvejevas, фото предоставлено театром «Балтийский дом»
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Оскарас Коршуновас определяет жанр будущей постановки как «футуристическая кибертрагикомедия». Побудительным импульсом для такого решения послужила, во-первых, легендарная постановка Всеволода Мейерхольда, вошедшая во все учебники по истории театра ХХ века, а во-вторых, — сам драматург. «В тексте есть все то, что было в его время, остается в современном мире и в современной поп-культуре: оборотни и вурдалаки, детектив и комедия. Но, что важнее всего осознать — в нем есть то, что ждет нас в будущем», — поясняет режиссер.

Над проектом работает международная команда. Латвийский видеохудожник Артис Дзерве создает уникальный видеоарт — фракталы. Художник-постановщик Гинтарас Макарявичюс придумал геометрические конструкции, которые постоянно трансформируются. А Юлия Скуратова при создании футуристических образов для героев использовала элементы знаменитых костюмов Варвары Степановой из мейерхольдовской постановки.

В спектакле заняты: Андрей Архипов, Владимир Бойков, Михаил Брискин, Игорь Гоппиков, Дехиар Гусев, Кирилл Гусев, Елена Карпова, Олег Коробкин, Егор Лесников, Мария Лысюк, Юлия Мен, Александр Передков, Станислав Шапкин, Александр Чередник, Анна Щетинина.

Начало в 19:00.

16+.

Наталия Эфендиева

Фото: D.Matvejevas, фото предоставлено театром «Балтийский дом»

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
лучше бы про царька постановки делали бы - народу бы приходило поржать уйма... =)
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