Райан Рейнольдс и Сэмюэл Джексон снова станут телохранителем и киллером

С 17 июня в кино начнут показывать «Телохранителя жены киллера», сиквел весьма успешной криминальной комедии «Телохранитель киллера».
В первой части Райан Рейнольдс играл опытного бодигарда, которому предстояло доставить в суд в целости и сохранности важного свидетеля, наемного убийцу, — эта роль досталась Самюэлу Л. Джексону, тарантиновскому премьеру. На сей раз героям снова придется поработать вместе — только теперь уже оба они будут охранять нового клиента. По совместительству — жену одного из них, которую играет Сальма Хайек.
Режиссером ленты выступил тот же Патрик Хьюз, который работал над предыдущей картиной.
18+
Иван Чувиляев