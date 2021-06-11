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«Фонтанка» приглашает на круглый стол «Малоэтажка или небоскребы: сколько этажей необходимо и достаточно»

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Комментарии (1)

doorbal_
Малоэтажка. 4 этажа - более чем достаточно. а вообще лучше 2.
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