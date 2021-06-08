Солисты Мариинского и других театров бесплатно исполнят Верди и неаполитанские песни под открытым небом

Пять летних музыкальных программ на открытых площадках представят солисты оперы и музыканты симфонических оркестров в рамках XII фестиваля «Культура рядом», который пройдет с 10 июня по 3 июля. На нем будут рады публике любого возраста (0+), вход свободный, начало концертов в 19:00.

Первая программа прозвучит 10 июня в Московском парке Победы — там в концерте «Родные-разные» прозвучит музыка Мусоргского, Чайковского, Асламазяна, Хачатуряна, а также «Хава нагила» и «Сулико». Солисты Мариинского театра — Виктор Коротич, Екатерина Шиманович и Александр Трофимов — выступят в сопровождении ансамбля «Созвездие». Повторно эта программа прозвучит 11 июня возле станции метро «Василеостровская».

Вторая программа будет посвящена оперной музыке — Моцарта, Верди, Чайковского, Пуччини, Доницетти, Римского-Корсакова. 16 июня она прозвучит в Яблоневом саду, а 19 июня — в Южно-Приморском парке.



Следующие концерты пройдут: 21 июня — на углу улиц Юрия Гагарина и Бассейной, а 23 июня — вновь в Яблоневом саду, 26 июня — в Южно-Приморском парке, 28 июня — в парке Победы, и 30 июня в Яблоневом саду оперные певцы подарят слушателям программу «Итальянцы в России», составленную из итальянских и неаполитанских песен.

А последние вечера проекта посвятят оперетте: сочинения Штрауса, Жака Оффенбаха, Имре Кальмана, Франца Легара и Исаака Дунаевского прозвучат 2 июля у «Василеостровской», а 3 июля — в Московском парке Победы.



Полная программа концертов будет появляться в группе проекта: https://vk.com/kulturaryadom



«Фонтанка.ру»

