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Сайты мировых СМИ и интернет-сервисы снова заработали. Следов русских хакеров не нашли

Масштабный сбой Интернета во всем мире случился из-за провайдера Fastly

Провайдер Fastly, который поддерживает многие крупные веб-сайты, раскрыл, почему некоторые сервисы и СМИ были недоступны.

«Фирма заявила, что у ее глобальной сети доставки контента (CDN) возникли проблемы», — сообщает 8 июня BBC со ссылкой на Fastly.

В компании признались, что проблемы с доступом к сайтам крупнейших СМИ и таких сервисов, как Twitch и Spotify, длились около часа.

В Fastly заверили, что проблемы в Европе и США удалось решить. В момент написания новости ранее недоступные сайты The Guardian, правительства Великобритании и The New York Times снова заработали.

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Комментарии (2)

lamer
Петров и Васечкин освоили команду ping с параметром -l.
Когда их вычислят по IP Кремля, тогда и введут санкции.
SapienS
Сегодня следов русских хакеров не нашли, а завтра придет другая разнарядка и следы появятся. +санкции.
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