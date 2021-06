Сайты мировых СМИ и интернет-сервисы снова заработали. Следов русских хакеров не нашли

Провайдер Fastly, который поддерживает многие крупные веб-сайты, раскрыл, почему некоторые сервисы и СМИ были недоступны.



«Фирма заявила, что у ее глобальной сети доставки контента (CDN) возникли проблемы», — сообщает 8 июня BBC со ссылкой на Fastly.

В компании признались, что проблемы с доступом к сайтам крупнейших СМИ и таких сервисов, как Twitch и Spotify, длились около часа.

В Fastly заверили, что проблемы в Европе и США удалось решить. В момент написания новости ранее недоступные сайты The Guardian, правительства Великобритании и The New York Times снова заработали.