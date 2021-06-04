Известный петербургский реставратор Виктор Кирпичев ушёл из жизни. О его смерти спустя два дня, 4 июня, сообщила пресс-служба ГМЗ «Гатчина».
Кирпичев в качестве прораба пушкинского участка вёл такие значительные объекты, как Орловские ворота, Большой тронный зал Екатерининского дворца, Анфилада Растрелли, Янтарная комната. 22 года своей жизни он посвятил восстановлению Гатчинского дворца. С 2007 года служил главным инженером в компании ООО «Рест Арт», занимался реставрацией Шереметьевского и Таврического дворцов, Мариинского театра, гостиницы «Астория». В 2009 году был удостоен знака «Почетный реставратор Санкт-Петербурга».
«Прощание с Виктором Федоровичем Кирпичевым состоится 5 июня в 13 часов в морге Мариинской больницы Санкт-Петербурга, на Литейном, 56», — рассказали в пресс-службе.