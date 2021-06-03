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Полиция показала, кто сидел за рулём жёлтого «Порше», лавировавшего на Невском. Его имя говорит само за себя

Полиция Петербурга выписала пачку протоколов водителю Porsche 911, устроившему гонки на Невском

Петербургская полиция разыскала таинственного водителя жёлтого Porsche 911, устроившего опасные «шашки» на Невском проспекте в первый день лета. Спорткар гнал без номеров, на красный, подрезая других участников дорожного движения. 3 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показала, кто рулил машиной.

Водителем оказался 25-летний Валид. Небольшое лирическое отступление — имя Валид символизирует склонность человека к непрерывному движению, авантюрам. По крайней мере, так написано сразу в нескольких «толкователях» имён.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В отделе полиции молодой человек извинился на камеру перед всеми жителями и гостями Санкт-Петербурга. Он объяснил, что лихо крутил рулём и выжимал газ ради восторга блогера, сидевшего справа. «Фонтанка» уже писала, что катали в тот день Дмитрия Рудикова, известного в Сети как Диман из Батайска.

«В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Помимо крупного штрафа, ему грозит лишение прав», — рассказали в полицейском главке.

Указанный «Порше» Валиду не принадлежит. Машина числится за компанией, предоставляющей возможность окунуться в роскошь за арендную плату. Сам молодой человек в обычные дни предпочитает передвигаться на белом тонированном Mercedes с тремя перевёрнутыми шестёрками в номере. Аккуратной его езду назвать нельзя, в прошлом году на Валида было составлено порядка 30 протоколов за нарушение ПДД.

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Комментарии (20)

кто-то страшный
Ну собьет пару человек, извинится еще раз, фигли. Понять, простить.
Гражданкa
и сколько нужно штрафов и лишений прав, чтобы он стал ездить нормально, чтобы доехать из пункта А в пункт Б живым, и пассажиров довезти?
Chinalove
Извиняется перед всеми жителями Санкт-Петербурга... Да жителям Санкт-Петербурга абсолютно накакать на какого-то там Валида-инвалида. Те, кто заметил его на дороге послали ему вслед пару ругательств, да и забыли.
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