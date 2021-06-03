Водителем оказался 25-летний Валид. Небольшое лирическое отступление — имя Валид символизирует склонность человека к непрерывному движению, авантюрам. По крайней мере, так написано сразу в нескольких «толкователях» имён.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В отделе полиции молодой человек извинился на камеру перед всеми жителями и гостями Санкт-Петербурга. Он объяснил, что лихо крутил рулём и выжимал газ ради восторга блогера, сидевшего справа. «Фонтанка» уже писала, что катали в тот день Дмитрия Рудикова, известного в Сети как Диман из Батайска.
«В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Помимо крупного штрафа, ему грозит лишение прав», — рассказали в полицейском главке.
Указанный «Порше» Валиду не принадлежит. Машина числится за компанией, предоставляющей возможность окунуться в роскошь за арендную плату. Сам молодой человек в обычные дни предпочитает передвигаться на белом тонированном Mercedes с тремя перевёрнутыми шестёрками в номере. Аккуратной его езду назвать нельзя, в прошлом году на Валида было составлено порядка 30 протоколов за нарушение ПДД.