«Пневмослон» сделает Петербургу весело и обещает «топчик»

Если летнее питерское солнце вас пока не особо греет, то имейте в виду, что 10 июня в клубе «Гигант Холл» жару задаст «Пневмослон» — сайд-проект артиста, которого мы знаем как Нейрофонаха Феофана, где вокалист меняет балахон на черную маску и поет приправленные матом комичные песни 18+). Концерт перенесен с 4 июня.

Первая ассоциация, которая возникает, когда слышишь «Пневмослона», — группировка «Ленинград», но как будто бы более злая. Здесь жужжат громкие гитары, дудят трубы, а вокал груб и с хрипотцой. Однако сам Лорд Пневмослон (таково сценическое имя фронтмена) в свое время отрицал это сходство, мол, неужели Шнуров мат изобрел? Не изобрел, конечно, но некоторые параллели напрашиваются.

Роднит «Пневмослона» с «Ленинградом» и то, что с некоторых пор в «Пневмослоне» тоже есть женский голос — еще в 2019 году к коллективу присоединилась певица Ася Зеленая. Она заняла пост не бэк-вокалистки, а вполне себе полноценного фронтмена группы. Как пример — недавний сингл «Добрая девочка», где вокала Лорда нет вовсе. Он, однако, пел эту же песню на альбоме «Контрэволюция. Ч. 2», так что теперь поклонники могут выбрать, какая же добрая девочка им милее.

Концерт «Пневмослона» — это торжество «взрослого» веселья (обратите внимание на возрастной ценз) со слэмом и песнями про махи детородными органами, посылом куда подальше некоего Сереги, куплетами о героях пофигизма (только грубее) и другими сюжетами (однако следует помнить, что сейчас особо поплясать не получится — все-таки коронавирус никуда не делся). Если сильно скучаете по Шнуру времен альбома «Дачники» — то замена достойная, а может, даже лучше окажется.

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Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»