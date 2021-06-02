22 июля — правовая дискуссия «Оспаривание сделок»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает участников юридического рынка и представителей бизнеса, а также судей и представителей государственной власти на XII правовую дискуссию «Оспаривание сделок», которая состоится 22 июля 2021 года. Эксперты обсудят последние тренды законодательства и судебной практики по признанию сделок недействительными, ничтожными, незаключенными или расторгнутыми по разным основаниям.
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.
Темы к обсуждению:
1. Оспаривание подозрительных сделок в банкротстве.
2. Сделки мнимые и фиктивные.
3. Внутрикорпоративное оспаривание сделок (сделки с заинтересованностью, крупные сделки).
4. Форс-мажор и существенное изменение обстоятельств.
5. Кабальные сделки и сделки в заблуждении.
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru