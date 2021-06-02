FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
Печать

22 июля — правовая дискуссия «Оспаривание сделок»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит юридическую дискуссию на тему: «Оспаривание сделок».

Фото: https://pixabay.com
ПоделитьсяПоделиться

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает участников юридического рынка и представителей бизнеса, а также судей и представителей государственной власти на XII правовую дискуссию «Оспаривание сделок», которая состоится 22 июля 2021 года. Эксперты обсудят последние тренды законодательства и судебной практики по признанию сделок недействительными, ничтожными, незаключенными или расторгнутыми по разным основаниям.

Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.

Темы к обсуждению:

1. Оспаривание подозрительных сделок в банкротстве.

2. Сделки мнимые и фиктивные.

3. Внутрикорпоративное оспаривание сделок (сделки с заинтересованностью, крупные сделки).

4. Форс-мажор и существенное изменение обстоятельств.

5. Кабальные сделки и сделки в заблуждении.

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

План мероприятий
Фото: https://pixabay.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний