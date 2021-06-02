15 июня — круглый стол «Рынок недвижимости 2021: стагнация или дальнейший рост? Цены-ставки-спрос»

Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Строительный рынок. Насколько изменился г/г? Объемы ввода жилья. Каков спрос на объекты недвижимости в 2021 году? Основные тренды. Предварительные итоги полугодия.
- Темпы роста цен на объекты недвижимости в 2021 году. Что дорожает и на сколько? Увеличился ли спрос на «вторичку»?
- Ипотека — до 1 июля и после. Предварительные итоги полугодия. Сохраняются ли темпы роста ипотеки в 2021 году по сравнению с 2020 годом? Изменились ли условия по ипотеке? Что со ставками?
- Ипотечные программы банков. Программы лояльности, льготная ипотека. Каковы условия по ним? Ставки, первоначальный взнос, требования к заемщикам, на кого рассчитаны?
- Прогноз до конца года. Насколько вырастут цены на недвижимость в этом году? Будут ли при этом расти ипотечные ставки? Сохранится ли спрос на недвижимость на том же уровне или рынок ожидает стагнация?
К участию в круглом столе приглашаются представители застройщиков, банков, эксперты рынка недвижимости.
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru