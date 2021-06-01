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Мэр Перми оказался женщиной в налоговых документах. На самом деле его зовут Алексей Дёмкин

Пермский градозащитник заметил ошибку в гендере главы города

Мэр Перми в налоговых документах значится женщиной. Такой пол у Алексея Дёмкина указан в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

На ошибку в документах обратил внимание в Facebook пермский градозащитник Денис Галицкий.

Как пишет 1 июня «Подъём», в администрации Перми в связи с этим проводят проверку. Пока чиновники не могут объяснить, как неправильный гендер оказался в официальных документах ФНС.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что трансгендерные женщины устроили самосуд над жителем Петербурга. Он назвал их мужчинами и отказал в оплате интимных услуг.

Также стало известно, кого россияне считают настоящими женщинами.

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