Мэр Перми оказался женщиной в налоговых документах. На самом деле его зовут Алексей Дёмкин

Мэр Перми в налоговых документах значится женщиной. Такой пол у Алексея Дёмкина указан в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).



На ошибку в документах обратил внимание в Facebook пермский градозащитник Денис Галицкий.



Как пишет 1 июня «Подъём», в администрации Перми в связи с этим проводят проверку. Пока чиновники не могут объяснить, как неправильный гендер оказался в официальных документах ФНС.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что трансгендерные женщины устроили самосуд над жителем Петербурга. Он назвал их мужчинами и отказал в оплате интимных услуг.

