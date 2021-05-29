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Театр ЦЕХъ приглашает зрителей в «Одну абсолютно счастливую деревню»

Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня» — не первая работа режиссера Екатерины Ханжаровой в театре ЦЕХъ. Она уже ставила здесь «Когда наступит ночь» по произведениям Нины Садур и песням Александра Башлачева, и «Галилея» по брехтовской «Жизни Галилея». Например, в «Ночи» суть образов и слов была словно смещена, не совпадала с собственной природой. На этот раз Ханжарова ставит инсценировку по повести Бориса Вахтина.

Фото: vk.com/ceh13
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В большинстве эпизодов спектакля (в повести их 26) герои ведут диалоги с Пугалом Огородным (Роман Ласыгин). Из них и собирается образ одной счастливой деревни и история жизни русской крестьянки Полины (Екатерина Ильина). Это и исповедальная беседа, и философские рассуждения, свойственные тем самым простым людям, которые и составляют ту самую соль земли. Полные незлобивого, обаятельного юмора беседы персонажей перемежаются монологами Реки, Земли, Неба, становящихся полноправными участниками происходящего. Авторы создают ироническую дистанцию, остро резонирующую с трагическими событиями и ощущениями (муж Полины убит на войне, деревня рано или поздно будет стерта с лица земли) и выходят на разговор о самом сущностном, бытующем из века в век, и что не уничтожит никакой катаклизм или катастрофа. И это, прежде всего, любовь.

В остальных ролях: Иван Шарый, Михаил Фадеев, Владимир Лесных.

Премьерные показы пройдут 29 мая, а также 28 и 29 июня.

Начало в 19.00.

16+.

Наталия Эфендиева

Фото: vk.com/ceh13

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