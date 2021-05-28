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Дисней выпускает в прокат фильм о Круэлле, злодейке из «101 далматинца»

С 3 июня в кинотеатрах начнут показывать «Круэллу», один из самых ожидаемых и рискованных проектов года. Как минимум потому, что студия Диснея решила очень неординарным образом перезапустить свой старый хит «101 далматинец»: поместив в центр сюжета антагонистку, злодейку Круэллу. Риск есть и в плане попадания в зрительскую аудиторию: студия явно хочет очаровать взрослых, двадцати-тридцатилетних, впечатленных «Джокером».

Фото: cruella.disney.ru
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Круэлла тут показана с явным сочувствием, как величественная и самоуверенная королева, в которую выросла амбициозная и симпатичная девица. В центре сюжета окажется противостояние героини со своей учительницей и наставницей, бессердечной дамой-модельершей.

Главные роли сыграли молодая дива Эмма Стоун и британская прима Эмма Томпсон, дуэт сам по себе впечатляющий, и отнюдь не только совпадением имен. Наконец, доверили проект режиссеру дерзкому и готовому рисковать — Крейгу Гиллеспи, которого прославила номинированная на «Оскар» спортивная драма «Тоня против всех». И наверняка на этом сюрпризы, которые готовит «Круэлла», не заканчиваются.

12+

Иван Чувиляев

Фото: cruella.disney.ru

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