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«Итоги недели» с Андреем Константиновым

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Первый день отпуска, вторые пол-банки на столе и.., тут - Итоги! ) Итоги А.К. с Венерой..! Иначе, как - Подарок, не воспринимаю! Иду Смотреть и.. разбираться! )
Юра Алекс
Напыщенный балабол, увы...
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