Pharaon приедет в Петербург с новой «Депрессией»

Глеб Голубин, известный всем как рэпер Pharaon, возвращается в наши плееры. После не слишком удачного альбома «Правило» артист собрался с мыслями и сочинил Million Dollar Depression — мрачный релиз, суть которого можно понять хотя бы из названия треков: «Перед Смертью Все Равны», «Судный День», «Во Имя Тьмы», «Печаль Cо Знаком 8». Петербург сможет услышать новинку 29 мая в клубе А2 (16+).



Фото: скриншот видео с Youtube Поделиться Поделиться







Сейчас, когда хит-парадами командует позитивный гедонист Моргенштерн, даже странно вспоминать, что когда-то Pharaon тоже был флагманом. Он принес депрессивный жанр клауд-рэп в нашу страну и до сих пор является наиболее ярким его представителем. Песни про «Скр-скр-скр» и «5 минут назад» звучали из каждого утюга, но нынче времена изменились, и Pharaon, как и положено певцу декаданса, остается в тени более жизнерадостных коллег.



Оцените, однако, смену имиджа — судя по всему, теперь Голубин хочет быть рок-звездой. Жаль только, что идея не докручена до логического конца и живых музыкантов на сцене не увидеть — рок-фараон выступает под «минуса».



Посетить концерт стоит не только поклонникам мрачной эстетики, но и всем тем, кто оказался разочарован не только альбомом «Правило», но и фитом со Светланой Лободой — есть шансы, что своими новыми песнями Pharaon вернет себе вашу любовь.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

