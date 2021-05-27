Дворы Академии Штиглица станут местом арт-ярмарки и разговоров с художниками

Художники, дизайнеры и скульпторы готовятся развернуть арт-базар, уличные выставки и подиум для показа мод во дворах Академии имени А. Л. Штиглица. 29 мая с 11:00 до 20:00 там пройдёт фестиваль искусств и дизайна «Соляной. Город мастеров».
В этом году в программе — новая секция: на сцену начиная с полудня будут выходить дизайнеры и мастера, которые когда-то учились в Штиглица и добились успеха после выпуска. Некоторые за несколько лет успели провести с десяток выставок, другие открыли собственное агентство или начали вести бизнес-проекты, связанные с искусством.
Посмотреть, какие работы сейчас наиболее востребованы на мировых рынках, получится на выставке-конкурсе «СолАрт»: художественные и скульптурные произведения, примеры реставрации и декоративно-прикладного искусства прислали 250 авторов не только из России, но и из Италии, Испании, Индии, Германии, Канады, Израиля, Армении и других стран.
Параллельно с этим в Учебном музее прикладного искусства академии работают выставки, посвящённые созданию отечественной школы дизайна, последним работам студентов и преподавателей различных кафедр, примерам средового дизайна — то есть такого, который «вписан» в окружающую среду. Ну а под открытым небом пройдёт дефиле, на котором зрителям представят необычные трактовки исторических костюмов разных эпох.
Вход на фестиваль свободный. (0+)