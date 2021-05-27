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10 июня — круглый стол «Пространственное мышление: что создается в новых кварталах кроме домов»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в онлайн-заочном круглом столе представителей Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, строительных компаний, архитекторов и проектировщиков, производителей материалов, оборудования для общественных зон и других экспертов по теме.

Места для досуга и отдыха называют одним из важнейших критериев, на которые обращают внимание при выборе жилья. Люди хотят проводить больше времени вне своей квартиры, и строители должны считаться с этим трендом.

Сегодня застройщики помимо домов создают парки, набережные, скверы и другие общественные пространства. Для чего это нужно застройщикам и как это помогает городу — обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

  • Что заставляет застройщиков вкладывать средства в набережные, межквартальные детские комплексы, парки, бульвары и променады?
  • Насколько дорого это обходится?
  • Могут ли жители сегодня влиять на создание среды своего района? Какие пространства, и для каких видов досуга сегодня нужны, что хотят видеть жители новых кварталов?
  • Что можно назвать яркими примерами удачных общественных пространств в новых районах?
  • Каковы основные проблемы и ошибки при создании современных пространств — как их стоит решать?
  • Как нужно выстроить эксплуатацию и содержание общественных объектов, чтобы они служили долго, хорошо выглядели?
  • Какими способами можно решить проблему общественных пространств в уже построенных районах?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

План мероприятий

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