10 июня — круглый стол «Пространственное мышление: что создается в новых кварталах кроме домов»

Места для досуга и отдыха называют одним из важнейших критериев, на которые обращают внимание при выборе жилья. Люди хотят проводить больше времени вне своей квартиры, и строители должны считаться с этим трендом.
Сегодня застройщики помимо домов создают парки, набережные, скверы и другие общественные пространства. Для чего это нужно застройщикам и как это помогает городу — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Что заставляет застройщиков вкладывать средства в набережные, межквартальные детские комплексы, парки, бульвары и променады?
- Насколько дорого это обходится?
- Могут ли жители сегодня влиять на создание среды своего района? Какие пространства, и для каких видов досуга сегодня нужны, что хотят видеть жители новых кварталов?
- Что можно назвать яркими примерами удачных общественных пространств в новых районах?
- Каковы основные проблемы и ошибки при создании современных пространств — как их стоит решать?
- Как нужно выстроить эксплуатацию и содержание общественных объектов, чтобы они служили долго, хорошо выглядели?
- Какими способами можно решить проблему общественных пространств в уже построенных районах?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru