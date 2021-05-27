10 июня — круглый стол «Пространственное мышление: что создается в новых кварталах кроме домов»

Места для досуга и отдыха называют одним из важнейших критериев, на которые обращают внимание при выборе жилья. Люди хотят проводить больше времени вне своей квартиры, и строители должны считаться с этим трендом.



Сегодня застройщики помимо домов создают парки, набережные, скверы и другие общественные пространства. Для чего это нужно застройщикам и как это помогает городу — обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



Что заставляет застройщиков вкладывать средства в набережные, межквартальные детские комплексы, парки, бульвары и променады?

Насколько дорого это обходится?

Могут ли жители сегодня влиять на создание среды своего района? Какие пространства, и для каких видов досуга сегодня нужны, что хотят видеть жители новых кварталов?

Что можно назвать яркими примерами удачных общественных пространств в новых районах?

Каковы основные проблемы и ошибки при создании современных пространств — как их стоит решать?

Как нужно выстроить эксплуатацию и содержание общественных объектов, чтобы они служили долго, хорошо выглядели?

Какими способами можно решить проблему общественных пространств в уже построенных районах?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

