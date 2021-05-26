FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +16
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Наталия Цендровская проведет между Козьим болотом и Бугорками

Свое Козье болото есть в Москве, есть в Иванове, в Киеве, а в Петербурге было даже несколько. Мы пойдем 30 мая по самому известному — тому, что в районе реки Пряжки. Узнаем, чем здешние места нравились кавалерист-девице Дуровой и балерине Карсавиной. 12+

Фото: Maryanna Nesina, wikipedia.org
ПоделитьсяПоделиться

Сейчас уже и не представить, что на нынешней площади Кулибина (прежде Воскресенской) когда-то было болото, где паслись козы. Дамбы не было, город подтапливало регулярно. А местность Бугорки называлась так за характерный рельеф — бугорки. Вот между Козьим болотом и Бугорками есть район, примечательный своей фоновой застройкой. «Здесь можно встретить стоящие рядом домик с мезонином и едва ли не первый в Петербурге восьмиэтажный дом с романтическими башнями, особняк 1840 года и один из ярчайших домов эпохи модерна, словно оплетенный буйным растительным орнаментом», — описывают в ДК Лурье. Мастер городского пейзажа Мстислав Добужинский неслучайно там поселился: говорил, что в Петербурге ему интересны не столько парадные красоты, сколько «изнанка» — закоулки и дворы. Балерина Тамара Карсавина очень любила здесь гулять: заглядывала в окна и придумывала истории про тамошних обитателей. До сих пор стоит дом первой учительницы Николая II — никакой не дворянки, бедной офицерской вдовы.

Гидом будет дипломант Анциферовской премии Наталия Цендровская. Старт экскурсии в 14:00 на Козьем болоте — т. е. на площади Кулибина, в центре сквера. Подробности на сайте ДК Лурье.

Александра Шеромова

Фото: Maryanna Nesina, wikipedia.org

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266033245
Интересно, где эти авторы статей учились? ЕГЭ, наверное, сдавали. Только так можно написать потрясающий по идиотизму заголовок. Что проведет? Кого проведет? С кем проведет? Да... какая разница.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний