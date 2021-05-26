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Петербурженка два года ждала выплату в 2 млн. И регулярно переводила мошенникам деньги

Полиция Петербурга ищет мошенников, которые за 2 года выманили у пенсионерки четверть миллиона

Следствие Калининского района возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» после заявления 82-летней женщины.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 мая, накануне около часа дня в 21 отдел полиции пришла пенсионерка, которая живет на Замшиной улице. По предварительной информации, она заявила, что с 2019 года ей звонит неизвестный мужчина. Два года назад он обрадовал пенсионерку тем, что ей полагается выплата в 2 миллиона рублей от государства. Но для того, чтобы получить крупную сумму денег, пожилой петербурженке нужно было выплатить «комиссию» в размере 40 тысяч рублей. После первого транша мужчина стал звонить регулярно. И в период с 2019 по 2021 год заявительница, по её признанию, перевела мошеннику в общей сложности 250 тысяч рублей. Пока не поняла, что никакой выплаты не существует.

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Комментарии (1)

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"Жадность порождает бедность" (русская пословица)
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