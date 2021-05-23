Театральный фестиваль «Радуга» покажет спектакли ведущих режиссёров со всей страны

С 27 мая по 2 июня в ТЮЗ им. Брянцева в пройдет XXII международный театральный фестиваль «Радуга». Предыдущий смотр проходил в декабре прошлого года и частично в режиме онлайн. В этом году «Радуга» вернулась в прежний режим и в ставшее уже привычным время — на стыке весны и лета.



Откроется фестиваль в День города театрализованным концертом знаменитого сербского кинорежиссёра Эмира Кустурицы и рок-фолк-группы The No Smoking Orchestra (27 мая, 20:00, Большая сцена ТЮЗа, 16+).



Спектакль «Старуха» Сергея Женовача (27 мая; 28 мая, 19:00, на сцене МДТ — Театра Европы, 18+) стала первой комедией в репертуаре Студии Театрального Искусства. Абсурд и фирменный хармсовский черный юмор рождаются из привычных бытовых ситуаций, а в итоге по сцене летают вставные челюсти, герои пытаются определить время по часам без стрелок и запихнуть мертвое тело в небольшой чемодан.

