На записи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что судно идёт практически поперёк Невы, вдоль моста. На сниженной скорости судно утыкается в опору моста. При этом на носу находятся люди.
В ГУП «Мостотрест» и в ГУ МЧС по Петербургу не подтверждают факт навала на мост.
«Информация не соответствует действительности. Проводятся работы по ремонту электрокабеля, проходящего через опору Троицкого моста. Работы проводятся в соответствии с договором и письмом от ООО «Совет по туризму» в СПб ГБУ «Мостотрест». Для проведения работ задействован теплоход «Ромео», принадлежащий ООО «Речной трамвай»», — отмечается в сообщении МЧС.
По данным «Фонтанки», теплоход участвовал в прокладке кабеля по заказу комитета по туризму для организации причала.
Напомним, сегодня Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку по соблюдению законодательства о безопасности плавания после навала теплохода на мост в центре Петербурга в 11:30.