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«Мостотрест» и ГУ МЧС отрицают ЧП с теплоходом. Что там было на самом деле, смотрите на видео

МЧС: Теплоход «Ромео» в Петербурге участвовал в ремонте электрокабеля

Движение теплохода «Ромео» под Троицким мостом в центре Петербурга попало на видео.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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На записи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что судно идёт практически поперёк Невы, вдоль моста. На сниженной скорости судно утыкается в опору моста. При этом на носу находятся люди.

В ГУП «Мостотрест» и в ГУ МЧС по Петербургу не подтверждают факт навала на мост.

«Информация не соответствует действительности. Проводятся работы по ремонту электрокабеля, проходящего через опору Троицкого моста. Работы проводятся в соответствии с договором и письмом от ООО «Совет по туризму» в СПб ГБУ «Мостотрест». Для проведения работ задействован теплоход «Ромео», принадлежащий ООО «Речной трамвай»», — отмечается в сообщении МЧС.

По данным «Фонтанки», теплоход участвовал в прокладке кабеля по заказу комитета по туризму для организации причала.

Напомним, сегодня Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку по соблюдению законодательства о безопасности плавания после навала теплохода на мост в центре Петербурга в 11:30.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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Комментарии (12)

altnec
Не фиг было пороть 11 дней подряд
Когда ж вы уже подавитесь
altnec
Так форум же на носах
alexpv
Сколько можно из мухи слона делать. Только бы Следственный комитет никчемной работой занять.
Ну видно же, что теплоход специально идет таким курсом, резко сбавляет скорость под пролетом, на самом носу стоит человек, видимо как раз специалист по ремонту кабеля, намеревается что-то осматривать снизу моста.
При этом к опоре катер причаливает не быстрее, чем утыкается в обычный причал. Что совершенно нормально и никаких повреждений быть не может. Ну если только небольшая царапина на самом катере. Все таки опора бетонная и рассчитана на тысячи тонн нагрузки моста.
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