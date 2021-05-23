На записи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что судно идёт практически поперёк Невы, вдоль моста. На сниженной скорости судно утыкается в опору моста. При этом на носу находятся люди.

В ГУП «Мостотрест» и в ГУ МЧС по Петербургу не подтверждают факт навала на мост.



«Информация не соответствует действительности. Проводятся работы по ремонту электрокабеля, проходящего через опору Троицкого моста. Работы проводятся в соответствии с договором и письмом от ООО «Совет по туризму» в СПб ГБУ «Мостотрест». Для проведения работ задействован теплоход «Ромео», принадлежащий ООО «Речной трамвай»», — отмечается в сообщении МЧС.

