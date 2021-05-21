Ещё один законопроект об оружии внесён в Госдуму. В документе фигурируют СМИ

Как сообщается 21 мая в документе на сайте нижней палаты парламента, утрата оружия может повлечь за собой штраф для владельца в размере от 5 до 10 тыс. рублей, либо лишение права на его покупку и ношение до трёх лет с возможной конфискацией.

В Госдуму внесли законопроект о поправках в КоАП РФ по контролю за оборотом оружия. Согласно предлагаемым изменениям, срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия в России может быть увеличен с двух месяцев до года.

При этом административная ответственность устанавливается за незаконный оборот даже маломощного оружия всех видов и типов, а также за ношение холодного.



Есть в законопроекте и ограничения для средств массовой информации — в частности, издания и информагентства могут быть привлечены к административной ответственности за публикацию сведений по созданию оружия или восстановлению его боевых свойств.



Президент России Владимир Путин призвал проработать ужесточение оборота гражданского оружия после нападения на школу в Казани. Глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании с главой государства предложил целый ряд мер, включая «курс молодого бойца» для владельцев оружия и повышение «возрастного ценза» до 21 года.



После этого в Госдуму был внесён законопроект об оружии, ужесточающий контроль за его выдачей по медицинским показаниям.

