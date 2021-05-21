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Ещё один законопроект об оружии внесён в Госдуму. В документе фигурируют СМИ

В Госдуму внесён законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия в КоАП

В Госдуму внесли законопроект о поправках в КоАП РФ по контролю за оборотом оружия. Согласно предлагаемым изменениям, срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия в России может быть увеличен с двух месяцев до года.

Как сообщается 21 мая в документе на сайте нижней палаты парламента, утрата оружия может повлечь за собой штраф для владельца в размере от 5 до 10 тыс. рублей, либо лишение права на его покупку и ношение до трёх лет с возможной конфискацией.

При этом административная ответственность устанавливается за незаконный оборот даже маломощного оружия всех видов и типов, а также за ношение холодного.

Есть в законопроекте и ограничения для средств массовой информации — в частности, издания и информагентства могут быть привлечены к административной ответственности за публикацию сведений по созданию оружия или восстановлению его боевых свойств.

Президент России Владимир Путин призвал проработать ужесточение оборота гражданского оружия после нападения на школу в Казани. Глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании с главой государства предложил целый ряд мер, включая «курс молодого бойца» для владельцев оружия и повышение «возрастного ценза» до 21 года.

После этого в Госдуму был внесён законопроект об оружии, ужесточающий контроль за его выдачей по медицинским показаниям.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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Комментарии (4)

Pilat
Вот же бездельники......всё о народе беспокоятся....
Воронеж нужно эвакуировать и лучше в Москву.
Trurl
"Глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании с главой государства предложил целый ряд мер, включая «курс молодого бойца» для владельце оружия".... Ну да, такой принудительный 1-2 летний курс вдали от дома.... Военкомат быстро организует...
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