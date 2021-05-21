31 мая — круглый стол «Лето в городе и за городом: как отдыхать активно»

Вопросы для обсуждения:
— Вырос ли спрос на загородный активный отдых по сравнению с прошлым летом и докоронавирусной эпохой?
— Какие активности наиболее популярны среди горожан?
— Как далеко готовы заехать петербуржцы, чтобы активно отдохнуть?
— Горнолыжные курорты или парки всесезонного отдыха? Что предлагают «зимние» площадки летом?
— Какие товары для активного отдыха пользуются у петербуржцев наибольшим спросом?
С началом теплых дней активизировался спрос на загородный отдых — причем многие стремятся проводить свое время на природе активно, с пользой для здоровья. Например, по данным Wildberries, с 1 по 10 мая 2021 года жители страны приобрели онлайн на 111% больше спортивных товаров, чем за аналогичный период 2020 года. О том, как растет спрос на загородный активный отдых и какие товары приобретают люди для того, чтобы проводить время с пользой за городом и в городе — обсудим на круглом столе.
Потенциальные участники:
— Веревочные парки, горнолыжные курорты как парки всесезонного отдыха.
— Прокаты лодок, квадроциклов, вертолетов, разного спортинвентаря.
— Турбазы.
— Компании, предлагающие совместные походы, рыбалки и т.п.
— Продавцы велосипедов, лодок, сапов и пр. спортивной атрибутики.
По вопросам участия обращаться:
Юрий Пирожков
+7 (921) 900–75–58, prosto@fontanka.ru