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31 мая — круглый стол «Лето в городе и за городом: как отдыхать активно»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Лето в городе и за городом: как отдыхать активно».

Вопросы для обсуждения:

— Вырос ли спрос на загородный активный отдых по сравнению с прошлым летом и докоронавирусной эпохой?

— Какие активности наиболее популярны среди горожан?

— Как далеко готовы заехать петербуржцы, чтобы активно отдохнуть?

— Горнолыжные курорты или парки всесезонного отдыха? Что предлагают «зимние» площадки летом?

— Какие товары для активного отдыха пользуются у петербуржцев наибольшим спросом?

С началом теплых дней активизировался спрос на загородный отдых — причем многие стремятся проводить свое время на природе активно, с пользой для здоровья. Например, по данным Wildberries, с 1 по 10 мая 2021 года жители страны приобрели онлайн на 111% больше спортивных товаров, чем за аналогичный период 2020 года. О том, как растет спрос на загородный активный отдых и какие товары приобретают люди для того, чтобы проводить время с пользой за городом и в городе — обсудим на круглом столе.

Потенциальные участники:

— Веревочные парки, горнолыжные курорты как парки всесезонного отдыха.

— Прокаты лодок, квадроциклов, вертолетов, разного спортинвентаря.

— Турбазы.

— Компании, предлагающие совместные походы, рыбалки и т.п.

— Продавцы велосипедов, лодок, сапов и пр. спортивной атрибутики.

По вопросам участия обращаться:

Юрий Пирожков

+7 (921) 900–75–58, prosto@fontanka.ru

План мероприятий

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