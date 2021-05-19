Таинственные развалины и мегаспрут. Ледовое шоу «Пиксели» проведёт детей через мир фантазий

Ледовое шоу с сюжетом о перемещении по вселенной игр и фантазий представят в ТЮЗе им. А. А. Брянцева. Герои спектакля пройдут через лабиринты разных миров, от подводного до небесного, и покажут акробатическое мастерство в постановке «Пиксели» 5 июня в 15:00 и 6 июня в 12:00 и в 15:00.

Истории о том, как игроки буквально падают в вымышленную реальность и сами становятся персонажами аркад, за которыми до этого проводили часы, уже стали классическими сюжетами фантастических фильмов. Теперь болеть за таких героев получится не глядя на экран, а вживую. Эффект погружения, возможно, окажется даже сильнее, чем при просмотре кино: при создании «Пикселей» использовали 3D-видео проекции, 5D-декорации и объёмный звук.

Актёры вовлекут детей в действие. Будут ли персонажи просить у зрителей совета по поводу того, как стоит поступать во время особенно опасного приключения, пока тайна. Однако интерактив и напряжение организаторы гарантируют:



«Череда приключений подводит героев к опасной черте, за которой трудно понять, то ли это игра, то ли сон, то ли другая реальность», — предупреждают они.



Среди декораций — и развалины старинного замка с гигантскими пауками, и пещера, в которой обитает опасный спрут, и разлом, на дне которого кипит лава.

