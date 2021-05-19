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Один из старейших депутатов петербургского парламента, Сергей Никешин, забрал документы с праймериз «Единой России»

С предварительного голосования «Единой России» на выдвижение кандидатов в Законодательное собрание Петербурга забрал документы депутат Сергей Никешин. Об этом 19 мая «Фонтанке» сообщил собеседник в партии.

Причиной, по словам источника, стало решение партийного руководства. Сам Никешин на вопросы «Фонтанки» не ответил.

На участие в праймериз по 18-му округу Красносельского района претендует глава муниципалитета «Красненькая речка» Александр Абраменко, а также строитель Сергей Долматов, работавший некоторое время первым заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга.

Никешин являлся старожилом городского парламента: еще в 1990 году он избрался в ленинградский Совет народных депутатов, а в 1994-м — в Законодательное собрание, пришедшее на смену упраздненному горсовету. С этого момента он избирался в каждом созыве парламента, последние 14 лет руководит комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам.

В советское время Сергей Никешин стоял во главе крупного государственного предприятия кирпичного домостроения «Двадцатый трест», после приватизации предприятие перешло в его собственность.

© Фонтанка.Ру

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