Праздник фонтанов в Петергофе визуализирует историю и покажет инженеров-гениев

Весенний праздник фонтанов (0+) в Нижнем парке Музея-заповедника «Петергоф» пройдёт 22 мая в 13:00. В этом году фестиваль посвящён 300-летию водоподводящей системы, снабжающей фонтанную систему водой.

Лозунгом праздника стала фраза Петра I: «…Воду привесть, дабы лилась». Так написал император в 1721 году, перечисляя то, что нужно сделать для создания Петергофа.



На Большом каскаде развернут театрализованное действие с участием артистов оперы и балета. Его героями станут сам Пётр, французский архитектор Леблон — автор первого, так и неосуществленного, «Водяного плана» парка, гидравлик-самоучка Туволков — именно он спроектировал трассу водовода, которая до сих пор действует в музее-заповеднике.

