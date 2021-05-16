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Силы небесные. Ураган во Владимирской области снес деревья, автобусные остановки и православные кресты

По Владимирской области прошел ураган

По Владимирской области прошелся ураган, больше всего досталось Муромскому и Гороховецкому районам, сообщается в группе «ЧП Ковров» во «ВКонтакте» 16 мая.

Ветер до 20 метров в секунду, ливень и град размером с голубиное яйцо валили деревья, погнули кресты и помяли купола церквей. В городе Муром сломаны и вырваны с корнем 50 деревьев, около пяти легковых автомобилей потребуют серьезного ремонта.

Опрокинуты автобусные остановки, повалены столбы линии электропередач. Сведений о пострадавших нет, уточняют местные СМИ.

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Комментарии (4)

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..... Муром говорите, так Соловей разбойник поди озорничал .... пока Илья на печке отлеживается.
isaon
Кресты похоже не совсем были православные.
Павел Михайлов
-Ну а кресты чем тебе не угодили?
-да сколько можно повторять, что в храме торговать нельзя
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