По Владимирской области прошелся ураган, больше всего досталось Муромскому и Гороховецкому районам, сообщается в группе «ЧП Ковров» во «ВКонтакте» 16 мая.
Ветер до 20 метров в секунду, ливень и град размером с голубиное яйцо валили деревья, погнули кресты и помяли купола церквей. В городе Муром сломаны и вырваны с корнем 50 деревьев, около пяти легковых автомобилей потребуют серьезного ремонта.
Опрокинуты автобусные остановки, повалены столбы линии электропередач. Сведений о пострадавших нет, уточняют местные СМИ.