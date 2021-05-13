Ботсад зовёт на фестиваль сакуры

Традиционный фестиваль, приуроченный к цветению сакуры, «Сакура мацури» в этом году наконец пройдёт со всеми атрибутами — от чаепитий до стрельбы из лука.

Фестиваль в 2021 году обещает много активностей: от созерцания цветущих деревьев и японской каллиграфии до квестов и выступлений клубов боевых искусств.



Весна в этом году поздняя, но оттого долгожданная. 15 и 16 мая в Ботаническом саду пройдёт праздник в японском стиле. Гости увидят традиционные боевые искусства и кимоно-шоу, искусства икэбаны, каллиграфии и японской стрельбы из лука. По игре на барабанах тайко даже будет мастер-класс. Для тех, кто хочет созерцать не только сакуру и каллиграфию, будет работать выставка гербариев из коллекции Карла Максимовича, который считается родоначальником японской ботаники. Если же вы устанете от Японии в этом буйстве, можно будет прогуляться по оранжереям Сада.

