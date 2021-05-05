Шествие в честь 76-й годовщины Победы остановит движение в Купчино

Из-за проведения праздничного шествия в честь 76-й годовщины Победы ограничат движение по главным улицам во Фрунзенском районе Петербурга 6 мая. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Движение будет прекращено с 10:00 до 11:30 по Пражской улице от улицы Белы Куна до проспекта Славы, а также с 11:00 до 12:00 по проспекту Славы от Софийской улицы до Бухарестской улицы. Со схемой организации движения в этот период можно ознакомиться на сайте КРТИ.
«Фонтанка» рассказывала, какие еще улицы будут перекрыты в майские праздники из-за мероприятий в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В военном параде 9 мая на Дворцовой площади примут участие больше 4 тыс. человек, 109 единиц наземной техники и 30 самолетов и вертолетов. Генеральная репетиция пройдет 7 мая. В ночь на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, чем заняться в Петербурге в майские выходные.