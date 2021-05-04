кадр из фильма «Сержант милиции» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







Интересно, что фильмы, которые сберегли «невидимое», — тоже своего рода невидимки. Вряд ли сегодня часто пересматривают детектив «Сержант милиции», да и первые сезоны «Улиц разбитых фонарей» — развлечение на любителя. Но самим смотреть и необязательно: «Фонтанка» изучила несколько «невиданных» лент и нашла там кадры с преобразившимся местами из прошлого века.

«Ванька — юный пионер» (1924)

Маленький Ваня, дитя советских 20-х, политически подкован — хочет быть пионером. Да так хочет, что сам едет в Ленинград, где вступает в пионерскую организацию. А потом возвращается к себе в деревню и на правах «начальника» принимает в пионеры всю местную детвору.



кадр из фильма «Ванька — юный пионер» Фото: с сайта «Ленфильма» Поделиться Поделиться







К сожалению, до наших дней фильм целиком не дожил — остались отдельные кадры. На одном из них Ванька тычет пальцем в памятник Александру III, который сегодня стоит у входа в Мраморный дворец, а в 1924 обитал в центре родной площади Восстания (до 1918 года Знаменской). Похоже, Ваньку насмешило стихотворение Демьяна Бедного «Пугало», выбитое на постаменте в 1919 году как будто самим каменным императором:

Мой сын и мой отец при жизни казнены,

А я пожал удел посмертного бесславья.

Торчу здесь пугалом чугунным для страны,

Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Через год, в 1925-м, у памятника прогулялся герой комедии «Закройщик из Торжка» в исполнении Игоря Ильинского. К сожалению, на доступных копиях четверостишье на постаменте не разобрать. Кроме того, царю, видимо, из идейных соображений, «отрезали» верхней границей кадра голову.



кадр из фильма «Закройщик из Торжка» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







«Сержант милиции» (1974)

Перенесёмся на 50 лет вперёд. Снова площадь Восстания, уже без статуи царя, которую увезли в 1937-м, но ещё до обелиска «Городу-герою Ленинграду», который на площади с 1985 и поныне.



С 1953 и до 1985 на Восстания царит идеологическое «безвременье». Разбит сквер с лавочками — есть, где поиграть детворе, а взрослым можно позагорать на солнышке и пообщаться. Этим и заняты герои Олега Янковского и Никиты Ширяева в начале первой серии «Сержанта милиции».



кадр из фильма «Сержант милиции» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Сержант милиции» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Сержант милиции» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Сержант милиции» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Сержант милиции» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







Раздумывая, не нарушить ли закон, несознательные граждане нисколько не смущаются тем, что в центре площади притаился камень с текстом: «Здесь будет установлен памятник В. И. Ленину». К слову, монумент в честь основателя советского государства на Восстания так и не появился. А вот памятник Льву Толстому постоял, но совсем недолго.

В 1973 году площадь Восстания «снималась» в более известном фильме — комедии «Невероятные приключениях итальянцев в России». Подчиняясь авантюрному сюжету, вид на Невский проспект перекрыли «фейковым» домом в аварийном состоянии, который потом взорвал персонаж Андрея Миронова. А в центре, примерно на месте закладного камня, встал Лев. Герои надеялись найти под ним сокровища, но, увы, там их не было. А после съёмок и временного памятника не стало.



«Странные мужчины Семёновой Екатерины» (1992)

Реконструкция Летнего сада, проходившая с 2009 по 2011 год, до сих пор вызывает споры. Многие попросту скучают по менее ухоженному и более спокойному саду, к которому привыкли за много лет. Вернуть его теперь вряд ли получится, но можно увидеть в фильмах — гулял здесь и Чкалов из «Валерия Чкалова» (1941), и герои костюмной кинооперы «Пиковая дама» (1960). Но дольше всех — и одновременно ближе всего к началу реконструкции — в тени деревьев провели Катя Семёнова (Наталия Фиссон) и пара «странных «мужчин», Лев Вигдоров и Александр Абдулов.

Начало 90-х, памятник Крылову, отдыхающие на лавочках. Лето. К Абдулову подкатывается мячик, он отдаёт его хозяйке-девочке. Интересно, что почти такая же сцена с мячиком была в «Сержанте милиции» — на Восстания мяч девочке вернул Янковский. То ли в прошлом веке дети чаще играли с мячами, то ли это типичный киноспособ показать «душевность» неоднозначного персонажа.



кадр из фильма «Странные мужчины Семёновой Екатерины» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Странные мужчины Семёновой Екатерины» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Странные мужчины Семёновой Екатерины» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Странные мужчины Семёновой Екатерины» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Странные мужчины Семёновой Екатерины» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Странные мужчины Семёновой Екатерины» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







Пусть не так продолжительно, как в «Странных мужчинах…», зато во всей лирическо-дождливой осенней красе Летний сад показывают в мелодраме «О любви» (1970). Голые деревья, слой палой листвы и немного чумазые оригиналы статуй, которые теперь убраны на музейное хранение.



кадр из фильма «О любви» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «О любви» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «О любви» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «О любви» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







«Цвет белого снега» (1970)

Станция «Дачное» на красной ветке Ленинградского метрополитена просуществовала недолго. В 1966 году запустили, а в 1977 решили, что наземные станции открытого типа — дело хлопотное. И вывели из эксплуатации. Тем не менее за 11 лет «Дачное» появилось сразу в нескольких фильмах — строгая индустриальная поэзия уличной платформы привлекла авторов и персонажей лент «Его звали Роберт» (1967), «Происшествие, которого никто не заметил» (1967), «Шаг навстречу» (1975).



кадр из фильма «Цвет белого снега» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Цвет белого снега» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Цвет белого снега» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Цвет белого снега» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Цвет белого снега» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Цвет белого снега» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







А в мелодраме «Цвет белого снега» станция — основное место действия. Главная героиня (Марина Неёлова) ранним утром приходит на «Дачное», чтобы зажечь свет, вызвать монтёра для одного из неисправных турникетов и приступить к своим непосредственным обязанностям контролёра. Это большая редкость — мы не только можем посмотреть на исчезнувшую станцию, но и понаблюдать за работой метро начало 70-х. Старое окошко кассы, старые составы, настенные часы «ЗЧЛ». Голос «Осторожно, двери закрываются», совсем не похожий на тембр Михаила Быкова, который звучит сегодня в Петербургском метрополитене. Когда-то так было везде, а теперь только в кино.



«Улицы разбитых фонарей». Серия «Целую, Ларин» (1998)

Ещё немного о метро, которое меняется не только изнутри, но и снаружи. Уже трудно вспомнить, как выглядела раньше «Горьковская» — типовой вестибюль 60-х стёрла из памяти возведённая на его месте в 2009 году «летающая тарелка». Прежний, неприметный внешний вид станции остался в серии «Целую, Ларин», которую снял автор «Особенностей национальной охоты» (1995) Александр Рогожкин.



«Улицы разбитых фонарей». Кадр из серии «Целую, Ларин» Фото: скриншот видео/YouTube «Улицы разбитых фонарей». Кадр из серии «Целую, Ларин» Фото: скриншот видео/YouTube «Улицы разбитых фонарей». Кадр из серии «Целую, Ларин» Фото: скриншот видео/YouTube «Улицы разбитых фонарей». Кадр из серии «Целую, Ларин» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







Спустя годы удивляет не только вестибюль, но и россыпь ларьков в непосредственной близости от метро. Бизнес тут самый разный: от фургончика с мороженым «Принцесса» до «злачного» ларька, битком набитого исключительно сигаретами и алкоголем. А где ларьков нет — тянутся телефонные аппараты с надписями «городской» и «междугородний»: сотовый телефон тогда ещё был роскошью, а не средством мобильной связи. Ретровпечатление усиливают спешащие по своим делам «аутентичные» горожане 90-х. Уличные сцены в «Разбитых фонарях» зачастую снимались скрытой камерой из соображений экономии.



«Взломщик» (1987)

Знаменитое ленинградское кафе «Сайгон» на углу Невского и Владимирского собирало за чашкой кофе и чего покрепче деятелей городского арт-подполья в диапазоне от Виктора Цоя до Сергея Довлатова.

В 1989 «Сайгон» упразднили, но за два года до этого успели запечатлеть в рок-драме «Взломщик» с Константином Кинчевым в главной роли. Увы, в основном всё снимали снаружи, зато с тусовкой настоящих неформалов, среди которых и юный фронтмен группы «Аукцыон» Олег Гаркуша.



кадр из фильма «Взломщик» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Взломщик» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Взломщик» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







Кроме того, «Взломщик» даёт поразглядывать зал Ленинградского рок-клуба на Рубинштейна, 13 (теперь театр «Зазеркалье»). А в эпизодах появляются «неэкранные» герои андеграунда — Андрей Панов (Свин), Алексей Вишня, Олег Ковалов.



Зал Ленинградского рок-клуба. Кадр из фильма «Взломщик» Фото: скриншот видео/YouTube Константин Кинчев и группа «Алиса» на сцене Ленинградского рок-клуба. Кадр из фильма «Взломщик» Фото: скриншот видео/YouTube Группа «АукцЫон» на сцене Ленинградского рок-клуба. Кадр из фильма «Взломщик» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







«Золотая мина» (1977)

В 1970-е ресторан-корабль «Кронверк», переделанный из баркентины «Сириус», был одним из самых популярных ресторанов Ленинграда. Танцпол в трюме, бар на палубе и гости, которые могли позволить себе угощения подороже. Как-то раз здесь встретились популярные артисты Олег Даль и Любовь Полищук — но не сами, а как персонажи детектива «Золотая мина».

— Бутылка коньяка, фрукты и сладенькое, — делает бандит Брунов (Даль) заказ хмурой официантке, которая, видно, терпеть не может всех этих «мажоров», но служба есть служба.

В 80-е «Кронверк» уплыл с Мытнинской набережной в неизвестном направлении. В начале «нулевых», правда, появился снова, на этот раз на Адмиралтейской. Но, по мнению горожан, то была уже не баркентина, а обыкновенная баржа, переделанная под «тот самый» ресторан.



кадр из фильма «Золотая мина» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Золотая мина» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Золотая мина» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Золотая мина» Фото: скриншот видео/YouTube кадр из фильма «Золотая мина» Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







С 2012 года и на Адмиралтейской «Кронверка» тоже нет. Теперь только в старом теледетективе можно увидеть те самые мачты, посмотреть, как по палубе гуляет модный парень в джинсовке и тёмных очках — Даль, а за столиком с видом на Неву курит загадочная брюнетка Полищук.

Глеб Колондо, специально для «Фонтанки.ру»

