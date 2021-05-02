К приложению МВД «пришьют» антимошенника. На создание уйдет 45 миллионов

Разработку сервиса, который будет опознавать преступные номера, заказало МВД. «Антимошенник» стоит почти 45 миллионов рублей.
Суть сервиса 2 мая описывает ТАСС со ссылкой на министерство. К уже существующему приложению МВД добавят функцию «антимошенник». Она выдаст пользователю уведомление, если звонок или сообщение поступит с номера из полицейской базы преступников и позволит его заблокировать. Задумана и функция «белого списка», в который пользователь сам сможет добавлять номера, даже если с них звонили мошенники.
Обновление обойдется в 44,9 млн рублей, контракт уже заключен, кто его исполнитель — министерство не раскрывает. Закончить должны в декабре 2021 года.