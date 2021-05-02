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К приложению МВД «пришьют» антимошенника. На создание уйдет 45 миллионов

Полиция создает приложение для блокировки мошенников

Разработку сервиса, который будет опознавать преступные номера, заказало МВД. «Антимошенник» стоит почти 45 миллионов рублей.

Суть сервиса 2 мая описывает ТАСС со ссылкой на министерство. К уже существующему приложению МВД добавят функцию «антимошенник». Она выдаст пользователю уведомление, если звонок или сообщение поступит с номера из полицейской базы преступников и позволит его заблокировать. Задумана и функция «белого списка», в который пользователь сам сможет добавлять номера, даже если с них звонили мошенники.

Обновление обойдется в 44,9 млн рублей, контракт уже заключен, кто его исполнитель — министерство не раскрывает. Закончить должны в декабре 2021 года.

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Комментарии (3)

Владислав М
Т.е программа от МВД будет следить за всеми звонками человека? Интересно, кто захочет поставить себе такую слежку?
Yksy
Уже есть бесплатное приложение неберитрубку, в котором актуальная база и мошенников и спамеров. А пока номер мошенников появится у мвд, они уже состарятся и выйдут на пенсию.
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