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«Итоги недели» с Андреем Константиновым

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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Комментарии (1)

Djnyana
На ютубе трансляция ещё не началась, а уже 149000 зрителей ждут начала, и уже - 15000 лайков! ;)
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