FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Уличные музыканты и речные трамваи устроят в Петербурге день музыки

Туристический сезон в Петербурге откроют речным карнавалом и фестивалем уличных исполнителей. Музыка в городе будет без остановки звучать весь день 2 мая. 6+

Речные трамвайчики и корабли покрупнее пройдут по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке и Зимней канавке за два часа — с 12:00 до 14:00. Двигаться планируют не торопясь, на борту судов-участников развернутся театрализованные представления и концерты.

Фото: Алина Циопа, «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

В составе флотилии — корабли, украшенные символикой 11 регионов Серебряного ожерелья России. Возглавит процессию корабль с посвящённым Петербургу дизайном.

К моменту завершения Речного карнавала музыка зазвучит и вдоль Невского проспекта: с 14:00 до 22:00. На 9 площадках выступят 14 коллективов, играющих в разных жанрах.

Сделать красивые фото, переходя от локации к локации, получится в специально организованных фотозонах. Украшения в числе прочего расположили на пересечениях Невского с Малой Садовой и Малой Конюшенной улицами, на Дворцовой площади, в Петропавловской крепости и на набережной Лейтенанта Шмидта, где 1 и 2 мая проходит Фестиваль ледоколов.

Поделиться снимками и поучаствовать в городском конкурсе на лучший кадр можно, выложив пост в соцсетях с хэштегом #ябылвспб2021.

«Фонтанка.ру»

Фото: Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний