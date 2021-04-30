Уличные музыканты и речные трамваи устроят в Петербурге день музыки

Туристический сезон в Петербурге откроют речным карнавалом и фестивалем уличных исполнителей. Музыка в городе будет без остановки звучать весь день 2 мая. 6+



Речные трамвайчики и корабли покрупнее пройдут по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке и Зимней канавке за два часа — с 12:00 до 14:00. Двигаться планируют не торопясь, на борту судов-участников развернутся театрализованные представления и концерты.

