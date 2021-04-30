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Фестиваль ледоколов и «Вальс буксиров»

На первых выходных мая Петербург наводнят корабли. С 1 по 2 мая в городе проходит Фестиваль ледоколов (6+).

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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Суда «Капитан Николаев», «Иван Крузенштерн» и «Капитан Зарубин» выстроятся вдоль набережной Лейтенанта Шмидта от 14-й до 21-й линии Васильевского острова и с 12:00 начнут принимать посетителей.

Горожане смогут бесплатно подняться на открытые палубы, всё осмотреть и сфотографироваться. Организаторы предупреждают об единственной сложности: такую мини-экскурсию придётся запланировать заранее, потому что без регистрации на борт не пускают.

В 14:30 2 мая между набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной начнётся «Вальс буксиров» — суда пройдут перед Благовещенским мостом, выпуская вверх струи воды. Шоу продлится примерно 15 минут.

Подробности о фестивале и ссылки на регистрацию опубликованы в группе «ВКонтакте» «Welcome SPB | Открытие туристического сезона». Ледоколы доступны оба дня с 12:00 до 20:00.

«Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру

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