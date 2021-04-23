13 мая — круглый стол «Цифровые технологии в недвижимости — от проекта до продажи»

Приглашаем девелоперов и застройщиков, проектировщиков, разработчиков ПО для строительства, проектирования и продаж жилья, представителей агентств недвижимости и других экспертов обсудить тему онлайн-технологий в строительстве.
Вопросы для обсуждения:
- Расширяется ли применение IT в проектировании и строительстве? Каких результатов они помогают достигать? Упрощается ли при этом сам процесс?
- На каких этапах стройки сегодня применяются IT-технологии? Достаточно ли ресурсов, программного обеспечения и оборудования, чтобы их использовать?
- Опыт онлайн-продаж: сложности, подводные камни, преимущества.
- Как правильно оформляется сделка онлайн? Что нужно, чтобы вообще не выходить из дома?
- Защита информации и средств во время сделок — как обеспечить?
- Агрегаторы и платформы, объединяющие различные компании, банки, агентства недвижимости — плюсы и минусы для рынка?
- Особенности онлайн-продаж на вторичном рынке жилья — насколько удаленной может быть сделка?
Онлайн-технологии в строительстве, как и в других сферах, уже воспринимаются не как что-то сверхъестественное, а как инструмент, позволяющий сократить время, трудозатраты, а в перспективе — и средства застройщика. Кроме того, во время пандемии именно возможность онлайн-продаж и получения ипотеки, а также удаленной регистрации договоров в Росреестре, позволили застройщикам взаимодействовать с покупателями даже в непростое время. Сохранится ли этот тренд и какие новые возможности дает цифровизация строительству — обсудим на круглом столе
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru