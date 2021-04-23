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Социально-художественный театр представит спектакль о свободных 1990-х на новой сцене

26 апреля и 18 мая Социально-художественный театр сыграет премьеру «Навсегда-навсегда. Сны из 90-х» при участии актера Сергея Мардаря на новой площадке в лофте Елисеевых.

Фото: Артем Бондаренко, фото предоставлено театром
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Социально-художественный театр возник из курса педагога Ларисы Грачевой в РГИСИ — театральном институте, как некогда знаменитая сейчас «Мастерская» под руководством Григория Козлова. Первое время труппа играла свои постановки на дружественных площадках. Осенью 2020-го у них наконец-то появилось собственное помещение в лофте Елисеевых на Биржевой линии, 12, но требующее ремонта. Труппа объявила сбор средств и сразу же стала наполнять новый дом свежими постановками.

Спектакль «Навсегда-навсегда. Сны из 90-х» поставлен по мотивам пьесы драматурга Ксении Драгунской 1996 года и документальных видео. Режиссер Валентин Захаров считает, что настало время осмысления этой эпохи: «Если сказать человеку 1 января 1990 года о том, что будет 1 января 2000-го, — он с ума бы сошел. Произошли такие глобальные перемены в нашей стране, какие случаются в других государствах за 100 лет. Все ждали свободы…»

Вместе с молодыми актерами на сцену выйдет Сергей Мардарь, известный по ролям в кино, в Александринском театре, и по озвучке Кар-карыча из «Смешариков». Сценографию создала художница Ксения Бондаренко. Создатели обещают зрителям «веселые песни, грустные пляски и веру в лучшее, которое, возможно, никогда не наступит».

18+

Софья Козич

Фото: Артем Бондаренко, фото предоставлено театром

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Комментарии (4)

ahiir
Лучшее время для бандитов, дебилов, которые свободу не отличают
от бардака, вседозволенности, безнаказанности сильного и наглого.
Karl_Ivanovich
1990-2000 гг самое мерзкое время в истории России, из того что мне довелось пережить лично.
Никакой ностальгии, никакого позитива - одна беспросветная чернуха и борьба за существование.
ПрОклятое время!
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