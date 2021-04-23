«Девятаев» — патриотический блокбастер Тимура Бекмамбетова с Павлом Прилучным в главной роли

В четверг, 29 апреля, в кинотеатрах начнут показывать «Девятаева» — большой проект Тимура Бекмамбетова. Примечателен он хотя бы потому, что это первая его режиссерская работа на русском языке после провальной «Иронии судьбы. Продолжения» — после нее он в отечественных фильмах оставлял себе исключительно роль продюсера, а собственно снимал исключительно в Штатах и исключительно очень амбициозные вещи вроде «Линкольна. Охотника на вампиров» или «Бен Гура». Теперь автор «Дозоров» решил вернуться в родную языковую среду — и прямиком в самый ходовой сегмент, патриотический блокбастер.

«Девятаев» — как и следует из вынесенной в заглавие фильма фамилии — история дерзкого летчика-героя, который сначала попал в немецкий плен, а потом сбежал оттуда, угнав самолет, и рассказал советским ученым о нацистских разработках в области ракетной техники. Самого Девятаева сыграл Павел Прилучный, актер и телеведущий, до сих пор игравший исключительно в бойком остросюжетном кино вроде «На игре».



Ожидать ото всей этой затеи стоит, как обычно у Бекмамбетова, не патетики, а зрелищности — всё-таки устраивать пестрые аттракционы режиссер любит и умеет. Если учитывать специфический жанр, на который создатель «Девятаева» замахнулся, — это уже немало.



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Иван Чувиляев

