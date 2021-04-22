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Автора непристойной съемки в Дубае депортируют в Россию

С россиянина сняты обвинения в голой фотосессии в Дубае

Власти ОАЭ приняли решение в отношении гражданина России, который снимал нашумевшую фотосессию в обнаженном виде на балконе отеля.

«Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае», — цитирует 22 апреля заявление российской дипмиссии ТАСС.

Фотограф будет депортирован на родину в 16:15 по местному времени (или в 15:15 по Москве).

До этого всех участниц «голой фотосессии» выслали из Дубая, однако одна из них не смогла покинуть эмират из-за коронавируса.

Нарушение так называемого «закона о публичной порядочности» в ОАЭ влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей). Порнографические материалы в исламской стране наказываются лишением свободы.

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Теперь порнухи по телевизору не будет? Или по-прежнему вечерний М будет веселить народ соловьиной трелью?
Nafanka
Ну и нафига он нам здесь?! Пущай себе оставляют "для разводУ"! )))
asgard
Зря им там не наваляли по законам шариата
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