Автора непристойной съемки в Дубае депортируют в Россию

Власти ОАЭ приняли решение в отношении гражданина России, который снимал нашумевшую фотосессию в обнаженном виде на балконе отеля.
«Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае», — цитирует 22 апреля заявление российской дипмиссии ТАСС.
Фотограф будет депортирован на родину в 16:15 по местному времени (или в 15:15 по Москве).
До этого всех участниц «голой фотосессии» выслали из Дубая, однако одна из них не смогла покинуть эмират из-за коронавируса.
Нарушение так называемого «закона о публичной порядочности» в ОАЭ влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей). Порнографические материалы в исламской стране наказываются лишением свободы.