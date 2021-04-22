Автора непристойной съемки в Дубае депортируют в Россию

Власти ОАЭ приняли решение в отношении гражданина России, который снимал нашумевшую фотосессию в обнаженном виде на балконе отеля.



«Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае», — цитирует 22 апреля заявление российской дипмиссии ТАСС.

Фотограф будет депортирован на родину в 16:15 по местному времени (или в 15:15 по Москве).

До этого всех участниц «голой фотосессии» выслали из Дубая, однако одна из них не смогла покинуть эмират из-за коронавируса.