Возгорание в коммунальной квартире на втором этаже доходного дома 1908 года постройки на 5-й Красноармейской, 17, началось около 11:50.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 20 апреля, в пятикомнатной коммунальной квартире выгорела обстановка в комнате площадью 20 квадратных метров.
В 12:41 пожар ликвидирован силами 3 единиц техники и 12 человек личного состава.
автор видео читатель «Фонтанки»
Огнеборцы нашли в одной из комнат погибшую — 47-летнюю женщину. По словам соседей женщины, также скончалась её кошка.