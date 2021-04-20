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После пожара в центре Петербурга в коммуналке нашли погибших женщину и кошку

Пожарные меньше чем за час потушили пожар в квартире в центре Петербурга, погибла хозяйка

Возгорание в коммунальной квартире на втором этаже доходного дома 1908 года постройки на 5-й Красноармейской, 17, началось около 11:50.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 20 апреля, в пятикомнатной коммунальной квартире выгорела обстановка в комнате площадью 20 квадратных метров.

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В 12:41 пожар ликвидирован силами 3 единиц техники и 12 человек личного состава.

автор видео читатель «Фонтанки»

Огнеборцы нашли в одной из комнат погибшую — 47-летнюю женщину. По словам соседей женщины, также скончалась её кошка.

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