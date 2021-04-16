Театр «Мастерская» выпускает спектакль «Три сестры. Игра в солдатики»

17 и 18 апреля в театре «Мастерская» актриса Марина Солопченко дебютирует в качестве режиссера. Для первой постановки она выбрала пьесу Чехова и полностью переосмыслила ее, что отражено в названии: «Три сестры. Игра в солдатики».

Актерская карьера заслуженной артистки России Марины Солопченко сложилась весьма успешно: мечты стать режиссером у нее не было, ей было вполне комфортно находиться на сцене, — рассказала она корреспонденту Фонтанки. Ее дебют в роли режиссера был спровоцирован художественным руководителем театра «Мастерская» Григорием Козловым, который предложил ей сделать в театре «что-нибудь доброе». И она согласилась.

Для режиссерского дебюта Марина Солопченко выбрала «Три сестры» А.П. Чехова. Отметим, что эта пьеса стала знаковой для ее карьеры: она играла Ирину в выпускном спектакле мастерской Аркадия Кацмана и Валерия Галендеева. Однако сейчас она подошла к материалу совершенно иначе: «Чехов во время написания «Трёх сестёр» очень внимательно читал биографии сестёр Бронте. Их тоже было трое, и у них был брат. Грустная история этой семьи, творчески успешной, но совершенно несчастной в повседневной жизни, стала для меня источником вдохновения, импульсом. В основе постановки, конечно, пьеса Чехова: хотелось сохранить ее нерв, ее сущность, при этом не все персонажи и не все сюжетные ходы вошли в спектакль», — рассказала Марина Солопченко.



Действительно, спектакль продлится всего два часа без антракта, и на сцене будет только шесть героев пьесы. Ольгу играет Юлия Вибе, Машу — Вера Латышева, Ирину — Дарья Завьялова, Андрея — Федор Климов, Наташу — Ольга Афанасьева и Дарья Соловьева, Кулыгина — Георгий Воронин. Все актеры учились у Григория Козлова, это выпуски 2014 и 2018 годов. Художником спектакля стал Эмиль Капелюш: он создал пространство с огромными часами и полупрозрачными панелями, создающими эффект зеркального лабиринта.

