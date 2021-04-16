29 апреля — конференция для специалистов «Фармбизнес в новых реалиях — секреты успешного продвижения»

Темы для обсуждения:
- Как эффективно продвигать лекарственные средства в социальных сетях? ВК (Mail.ru Group).
- Какие стратегии и подходы использовать фармацевтическим компаниям, чтобы получить максимальный результат? Яндекс.
- Как работать с репутацией в интернете и как ее измерить (SERM и ORM для фармы)? АКАР.
- Какие комплексные подходы можно использовать для продвижения фармацевтических Компаний в Digital? КА «Grand Media Service».
- «Доктор Питер»: Новая платформа. Новые горизонты. Новые возможности. Доктор Питер.
- Онлайн конференции и вебинары НМО для специалистов, как инструмент продвижения на целевую аудиторию врачей и фармработников. Петербургский союз врачей.
Участие для специалистов фармацевтического рынка бесплатное, количество мест ограничено, рекомендуем подтвердить участие заранее.
По вопросам участия: reklama@fontanka.ru