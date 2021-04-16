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29 апреля — конференция для специалистов «Фармбизнес в новых реалиях — секреты успешного продвижения»

Сетевые издания «Доктор Питер», «Фонтанка.ру» и коммуникационное агентство «Grand Media Service» приглашает вас принять участие в бизнес-завтраке, который пройдет в онлайн и офлайн формате.

Темы для обсуждения:

  • Как эффективно продвигать лекарственные средства в социальных сетях? ВК (Mail.ru Group).
  • Какие стратегии и подходы использовать фармацевтическим компаниям, чтобы получить максимальный результат? Яндекс.
  • Как работать с репутацией в интернете и как ее измерить (SERM и ORM для фармы)? АКАР.
  • Какие комплексные подходы можно использовать для продвижения фармацевтических Компаний в Digital? КА «Grand Media Service».
  • «Доктор Питер»: Новая платформа. Новые горизонты. Новые возможности. Доктор Питер.
  • Онлайн конференции и вебинары НМО для специалистов, как инструмент продвижения на целевую аудиторию врачей и фармработников. Петербургский союз врачей.

Участие для специалистов фармацевтического рынка бесплатное, количество мест ограничено, рекомендуем подтвердить участие заранее.

По вопросам участия: reklama@fontanka.ru

 

План мероприятий

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