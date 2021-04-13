Британцам не понравилось освещение смерти принца Филиппа в «северокорейском стиле». BBC завалили жалобами

О небывало большом росте жалоб на главный британский телеканал 13 апреля рассказала The Guardian . Сейчас их почти 111 тысяч. Суть сводится к одному: смерти принца Филиппа было уделено слишком много эфирного времени, и зрителям не предоставили никакой альтернативы. В числе жалобщиков и бывшие сотрудники BBC. Журналист и политик Крис Маллин написал в Twitter, что телекомпания допустила ошибку, «освещая принца Филиппа в северокорейском стиле».

Изменение сетки вещания британских телеканалов из-за смерти мужа королевы Елизаветы вызвало недовольство аудитории. BBC заявила о гордости за себя.

Представители BBC отказались комментировать количество жалоб. Однако телеканал отметил, что гордится тем, как корпорация отреагировала на смерть принца.

В день смерти Филиппа телеканалы и радиостанции корпорации на сутки изменили сетку вещания и показывали программы, посвященные мужу королевы. Рейтинги многих каналов упали, некоторые более чем на 60%.

Принц Филипп — принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I, супруг королевы Елизаветы II — ушел из жизни в возрасте 99 лет. Елизавета II и принц Филипп были женаты 73 года.