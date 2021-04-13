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Историк искусств расскажет о гении подделок

Чтобы фальсифицировать шедевры, нужно быть одновременно искусствоведом, реставратором, художником и ученым. 17 апреля в библиотеке «Лиговская» бесплатная лекция о фальсификаторе, который стал медиазвездой, — Вольфганге Бельтракки. 16+

Фото: кадр из фильма Beltracchi: The Art of Forgery
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Он родился в 1951 году, в 2011-м был признан виновным в том, что продал 14 подделок в целом за 45 млн долларов. Сам Бельтракки невозмутимо сообщил, что создал около 300 фальшивок Андре Дерена, Макса Пехштейна, Макса Эрнста, Фернана Леже и других именитых. Его готовность сотрудничать со следствием слегка скостила срок и ему, и его супруге-напарнице, но он еще и отбыть свои шесть лет не успел, а о нем уже документальный фильм сделали. Причем супруги в нем участвовали, благо условия тюрьмы открытого типа это позволяли.

Сейчас Бельтракки творит под своим именем. Говорит, аукционные дома держатся от него подальше — их понять можно: он «нагрел» и Christie’s, и Sotheby’s. Судя по его интервью, он скептически относится и к «гению» тех, кого копировал, и к системе аукционов — впрочем, не стыдясь и того, что на всем этом зарабатывал. На его собственные картины находятся покупатели. Платят, конечно, не миллионы, как за те подделки, — но тоже немало, до 300 тысяч долларов.

О талантливом художнике и талантливом аферисте 17 апреля в библиотеке «Лиговская» (Лиговский пр, д. 99) слушаем лекцию историка искусств Анны Язовской «Вольфганг и Элен Бельтракки: искусство подделки». Начало в 16:00.

Александра Шеромова

Фото: кадр из фильма Beltracchi: The Art of Forgery

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