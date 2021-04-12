KGallery покажет ретроспективу Натана Альтмана, автора самого знаменитого портрета Анны Ахматовой

Петербургская галерея делает первую за полвека большую экспозицию художника. Ради монографической выставки Альтмана в KGallery соберут вещи из частных коллекций, Русского музея, ГМЗ «Петергоф», Музея истории Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства. Из неожиданного — удалось заполучить даже скульптуру «Автопортрет (Портрет молодого еврея)» 1916 года из Русского музея, который крайне редко покидает родные стены. Будут работы парижского периода жизни художника и проекты революционного оформления Петрограда.

Натан Альтман (1889 — 1970) — живописец-авангардист, график, скульптор, иллюстратор, сценограф. Именно он написал знаменитый портрет Анны Ахматовой, который многие знают по постоянной экспозиции Русского музея.

В KGallery будут не только живопись, скульптура и графика, но и театральные эскизы, книги, фарфор — всего больше ста работ. Будут и редкие фотографии и документы, личные вещи, которые галерее предоставят наследники художника. Также к выставке подготовили объёмный каталог.



Выставка Натана Альтмана пройдёт с 16 апреля по 13 июня в KGallery.



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Анастасия Семенович

